Azzurri da favola. L'Italia diventa campione del mondo di pallavolo maschile. Ieri sera la squadra del ct Fefè De Giorgi ha battuto in rimonta i padroni di casa della Polonia per 3 set a 1. Tra i protagonisti c'è l'opposto Yuri Romanò, 25 anni, tifoso interista. Reduce da una stagione in panchina a Milano e pronto a rilanciarsi a Piacenza: "Ma pur di vivere queste emozioni in Nazionale sarei disposto a stare un altro anno senza giocare". Intanto può festeggiare con la sua fidanzata Marta Ciotti.



NELLA GALLERY LE SUE FOTO