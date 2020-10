Pablo Zabaleta annuncia il ritiro dal calcio giocato. Dopo la fine del contratto con il West Ham, il terzino argentino è rimasto svincolato e oggi ha annunciato la decisione con una lettera pubblicata sui suoi profili social: "Dopo diciotto anni da professionista ho preso la decisione di lasciare il calcio. Sono stati anni meravigliosi dove ho potuto vivere momenti unici e indimenticabili. Per sempre grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso: società, compagni, allenatori e, ovviamente, tutta la mia famiglia e i miei amici. Con molta emozione lascio una delle migliori tappe della mia vita. Un’altra volta ancora, grazie di cuore per tutto”. Zabaleta lascia il calcio dopo quasi 600 partite tra San Lorenzo, Espanyol, Manchester City, West Ham e 58 presenze con la maglia dell'Argentina.