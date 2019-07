Come riporta il Mirror, nei giorni scorsi il Crystal Palace ha respinto un’offerta di 45 milioni di euro proveniente dall’Arsenal per l’attaccante Wilfried Zaha. Per convincere le Eagles, i Gunners intendono inserire, oltre ad un sostanzino contributo in denaro, anche tre giocatori della propria rosa. Si tratta di Calum Chambers, Carl Jenkinson e Mohamed Elneny. Il Crystal Palace valuta Zaha circa 90 milioni di euro.