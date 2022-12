"Giuro che non ci credo", ha esordito così Zaira Nara, sorella di Wanda, in una nota al programma Socios del Espectáculo. Interpellata sulle ultime novità riguardanti la storia della sorella con Mauro Icardi, Zaira ha tuonato:



"Riconciliazione? Non ne ho idea. Suppongo di sì. Non ne ho idea, non chiedetemi niente. Voglio dire, giuro che non ci credo. Non so niente, ma davvero. Perché non voglio sapere niente, preferirei che non me lo dicessero". Poi l'appello diretto a Wanda: "Da sorella ti consiglio di non parlarmi più della tua vita privata. Ti dico di non dirmi altro perché non voglio più ricevere informazioni”.



