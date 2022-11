Il nome di Arsen Zakharyan, 19enne centrocampista della Dinamo Mosca, è da tempo sul taccuino della dirigenza del Chelsea. Dopo le parole al miele verso i Blues, da parte dello stesso giocatore, a far parlare sono ora le dichiarazioni del suo agente, Pavel Andreev che, in un’intervista a Championat, si è così espresso sulla situazione del suo assistito: "Come stanno andando le trattative con il Chelsea? Non parliamone ancora. È una storia piuttosto complicata. Arsen ha bisogno di migliorare ogni giorno e di progredire. Lavora molto duramente e questo ci rende molto felici”.