Nicola Zalewski risponde ai cronisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Helsinki-Roma di Europa League.“E’ una cosa nuova. Ci abbiamo giocato due volte l’anno scorso e non succede tutte le domeniche. Come ha detto il mister possiamo definirlo un altro sport ma posso dire che ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti”.“Sapevamo di trovare queste condizioni climatiche. Posso dire che non faremo caso a questo. Non è una cosa che ci condizionerà la partita, cercheremo di portare a casa la vittoria e basta”.Cambia giocare con il 3-5-2 o con il 4-2-3-1? “Le differenze per me che gioco sulla fascia sono poche. L’esterno deve fare tutta la fascia sia in attacco che in difesa. Per quanto riguarda la sfida col Napoli siamo fortunati a giocare subito di giovedì per dimenticarla. La sconfitta è stata immeritata ed è arrivata grazie a degli episodi che loro hanno sfruttato e noi un po’ meno”.“Dobbiamo creare un po’ di più in fase offensiva però sono contento di quello che sto facendo e quello che fanno i miei compagni di reparto. Stiamo mettendo in condizione gli attaccanti di fare gol e creare occasioni. L’annata è iniziata in modo sfortunato, ho avuto qualche piccolo infortunio e la gastroenterite domenica. Sono guarito in poco tempo e sono pronto per domani”.