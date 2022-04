Il difensore giallorosso Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Leicester, terminata 1-1: "Sono soddisfatto della partita, mi promuovo con tutta la squadra. Abbiamo fatto un’ottima partita. Ora ce la metteremo tutta, sia domenica in campionato che giovedì, per passare il turno".



LA PARTITA - "È stata una partita dura, contro un avversario forte. In fase difensiva, quando il loro esterno era largo dovevo cercare di rimanere largo con lui".



NAZIONALE - "C’è stata la possibilità di giocare con l’Italia? Sì, ma non è stata una cosa concreta. Per rispetto della mia famiglia ho sempre deciso di andare con quella polacca, mi sento polacco al 100%".



MOURINHO - "Con il mister c’è un rapporto normalissimo giocatore-allenatore. Il mio modello in campo? Guardo a Spinazzola, cerco di rubargli qualcosa in ogni allenamento".