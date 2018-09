“E’ difficile giocare contro di loro perché ha un allenatore capace, d’esperienza e che sa di calcio. L’Atalanta è sempre stata una squadra, anche ai tempi del mio settore giovanile, era tra le migliori in Italia a livello di giovanili e poi ha un ambiente che le permette di crescere i giovani e di far star bene i giocatori. Poi ha una società, un presidente, che vuole il bene della squadra. Questa è una cosa in più per far rendere al massimo. Difficoltà a segnare? Forse hanno iniziato presto, ha messo in difficoltà il lavoro e la programmazione. Credo, però, che non ci sia un grande problema in fase realizzativa, i giocatori li ha. L’Atalanta ha un gruppo strepitoso, è solo una questione di tempo, di dargli la possibilità di aspettare un attimo”. Così Zambrotta ai microfoni di Milantv.