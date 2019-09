Ivan Zamorano, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Inter Tv: "Per me è sempre bello tornare qui, l'Inter è casa mia. Il derby si sente già in settimana. Per strada, al ristorante... La gente lo vive a livello speciale. A livello personale, questa è una partita che deve essere vinta per principio. Pertanto è importante la preparazione, soprattutto dal punto di vista mentale. Mi sembra che la squadra sia pronta per fare una grande partita".



IL RICORDO PIU' BELLO - "Ho segnato nel mio primo derby: abbiamo vinto 2-0, ho fatto gol di testa. Quella è stata una partita bellissima: una serata magica e affascinante. La porterò nel cuore fino alla fine dei miei giorni".



L'AVVIO DI STAGIONE DELL'INTER - "In campionato abbiamo iniziato benissimo: tre partite, tre vittorie. La squadra si sta amalgamando, Conte ha trovato un equilibrio in tutti i reparti. Si lotterà per lo Scudetto fino alla fine. Per la gente e per lo spogliatoio è molto importante la motivazione, la fiducia. La Champions League è molto difficile, tutte le squadre sono forti".



SU LUKAKU, POLITANO E LAUTARO - "Sono tre calciatori con caratteristiche differenti: Lukaku uomo d'area, Sanchez molto duttile. Lautaro è un lottatore incredibile: sente la partita, può venire anche incontro. Questi tre attaccanti daranno sicuramente tantissimo all'Inter".