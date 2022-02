Nella notte è scomparso Maurizio Zamparini. Conosciuto nel mondo calcistico per essere stato il presidente del Palermo da luglio 2002 a dicembre 2018, e prima ancora patron di Pordenone e Venezia. Un personaggio unico, vulcanico con gli allenatori, geniale nello scegliere i calciatori. Noto per aver portato in alto il calcio in Sicilia e per aver scoperto molti giovani talenti, alcuni dei quali ancora oggi fanno parte del panorama calcistico.



Nella gallery la top 11 stilata dalla nostra redazione con modulo 4-2-3-1: