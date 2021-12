Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, parla a Radio Anch’Io Lo Sport, dicendo la sua su Mattia Caldara, centrale dei lagunari in prestito dal Milan: “Diciamo che arriva da un percorso difficile. La maturità tecnica ce l’ha, ma ha avuto due anni di stop per un infortunio grave. Noi ci abbiamo creduto. Io sono andato a casa sua col direttore per prelevarlo e farlo ripartire. Sta giocando bene perché è un giocatore forte. Non si arriva al Milan se non sei forte, lui lo è. Preferirei non perderlo, ma è normale che essendo di proprietà del Milan possano avere attenzioni su di lui”.



L’ANALISI - “Piccoli con le piccole? E’ un aspetto mentale sul quale dobbiamo lavorare tanto. Sicuramente con le piccole dobbiamo vincere a tutti i costi. Avendo diversi giovani, probabilmente è un fatto psicologico. Le squadre le abbiamo incontrate tutte, ma il calendario ti mette di fronte alcuni momenti di grande difficoltà”.