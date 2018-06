In un discorso tenuto davanti ai giornalisti nella Casa della Conmebol in quel di Mosca, Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, torna a parlare dell'esclusione dal Mondiale di Mauro Icardi: "L'ho già detto e lo ripeto: Mauro meritava una possibilità per quello che ha fatto e sta facendo, mi sarebbe piaciuto vederlo qua con noi in Russia. Non è stato così, ma è molto giovane e ha un grande futuro davanti a sé e avrà l'opportunità di far parte della squadra nazionale argentina. Sampaoli? Questa squadra ha grandi giocatori, ci vuole tempo perché le qualificazioni sono state duri, c'è stato il cambio allenatore e non tutto si può raggiungere dall'oggi al domani. La prossima partita (contro la Croazia) è un banco di prova importante".