Si è scaldato, ma al massimo solo per entrare in campo a festeggiare Abraham e compagni. E appenae dagli amici che erano venuti dalla Spezia per vederlo. Poi un lungo silenzio social sul derby (anomalo per lui) fino al post di ieri sulla. Nicolò Zaniolo è stato il grande escluso del trionfo di, una esclusione passata momentaneamente in secondo piano visto come lo Special One ha asfaltato Sarri. Ma poche ore dopo ecco che il nome di Zaniolo torna più che attuale.La Juve rompe cone sullo sfondo c’è ovviamente Nicolò per il quale la dirigenza bianconera si sarebbe già fatta avanti col suo agente Vigorelli. E quale miglior momento per provare l’offensiva? Il numero 22 da qualche settimane vive momenti difficili nella capitalequalche esclusione e un incontro per l’adeguamento contrattuale che per ora nessuno vuole.d’altronde era stato sibillino: “Zaniolo resta? Nessuno può garantirlo”. E col passare dei giorni si capisce perché. Durante la stagione anche alcuni comportamenti del 23enne non sono stati digeriti bene,(e con tanti casi Covid a Trigoria) dopo il brutto pareggio col Verona. Dall’altra parte c’è il dubbio di far partire uno dei prospetti migliori del calcio azzurro che assicura anche un ritorno d’immagine col pubblico giovane. Il ragazzo a Roma si trova bene ma la Juve gli mette sul piatto: un ruolo da protagonista nel 4-3-3un contratto da 5 milioni e soprattutto la Champions.La Roma dal canto suo ha l’occasione di capitalizzare e fare una grossa plusvalenza.. Soldi che i Friedkin potrebbero impiegare per due ruoli scoperti come quello di regista e seconda punta.Ora l’incognita per Mourinho è anche dove far giocare Zaniolo nell’ultimo sprint tra campionato e Conference. La formula anti Lazio conalle spalle di Abraham ha funzionato, e con questo modulo difficilmente Nicolò potrebbe trovare spazio dall’inizio.