Il trequartista della Roma Niccolò Zaniolo e l'idolo Zlatan Ibrahimovic, del Milan: "Loro hanno vinto 2-1, ma io ho coronato un sogno, giocare col mio idolo. Non ho avuto modo di parlarci, ma l'ho studiato. Mi sono vergognato di avvicinarmi, giocarci insieme è stato bello".



Lo scudetto al Milan te lo aspettavi?

"No, avevo dato più chance al Napoli e alla Juve. Ma è stato giusto che se lo siano giocato in due, Milan e Inter. E sono contento che l'abbia vinto Ibra, il mio idolo, il Milan meritava questo scudetto".