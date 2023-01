Strada chiusa, con un piccolo e impercettibile spiraglio. Dopo l'incontro andato in scena oggi tra Vigorelli e i dirigenti del Bournemouth l'affare Zaniolo sembra andare incontro a una difficoltosa permanenza a Roma. Il numero 22 ha presentato comunque delle richieste al club inglese che aveva già trovato l'intesa con i Friedkin per un passaggio a titolo definitivo da 35 milioni. E si tratta di pretese difficilmente realizzabili. Zaniolo avrebbe chiesto al Bournemouth un maxi stipendio da 6 milioni di euro oltre alla presenza di una clausola rescissoria da circa 25 milioni in caso di retrocessione o di offerta da parte di un club italiano (il Milan). A breve le parti si ri-aggiorneranno - è in programma una cena tra Vigorelli e il Bournemouth - ma una risposta definitiva arriverà soltanto domani mattina, dopo una notte di riflessione da parte di tutte le parti.



LA RISPOSTA - Richieste definite irricevibili dal club inglese che domani darà un responso ufficiale. A meno di clamorosi colpi di scena quindi Zaniolo resterà a Roma. Dove lo attendono mesi da separato in casa. Dan Friedkin è a dir poco infuriato col giocatore che rischia di finire fuori rosa senza contare la rabbia dei tifosi pronti a contestarlo alla prima partita in casa. Difficile che qualche club si faccia avanti in queste ultime ore, in Inghilterra è circolato il nome del West Ham visto l'infortunio a Scamacca ma per ora non c'è traccia di offerte. Qualche risposta la darà domani in conferenza Mourinho.