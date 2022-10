La Roma è in ansia per Nicolò Zaniolo. Il classe '99 giallorosso si è sbloccato contro il Verona segnando il primo gol stagionale, ma al 10' della ripresa è stato costretto a uscire per infortunio. Zaniolo è finito a terra dopo uno scontro con un avversario, si è girato verso la panchina e ha chiesto il cambio.



VERSO IL DERBY - Al suo posto è entrato Belotti, ma nelle prossime bisognerà capire se il trequartista sarà a disposizione di Mourinho per il derby con la Lazio in programma nella prossima giornata. Il giocatore è uscito zoppicando senza fermarsi in panchina e prendendo direttamente la strada degli spogliatoi.