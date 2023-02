Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. L'esterno italiano ha accettato la proposta economica del club turco dopo che era già stato trovata nella mattinata di oggi la quadra finale anche con la Roma. Zaniolo sta volando in queste ore in direzione Istanbul dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma.



LE CIFRE - La Roma incasserà circa 23 milioni, di cui 15 di parte fissa e il restante di bonus facilmente raggiungibili. Un modo per dare meno soldi all'Inter che detiene il 15% sulla rivendita. Il giocatore percepirà 3,6 milioni a stagione fino al 2027 e sarà presente negli accordi una clausola rescissoria variabile e in discesa nel corso degli anni.