Nuova vita in Turchia per Nicolò Zaniolo. Passato al Galatasaray, l'ormai ex calciatore della Roma si prepara a cominciare anche in campo la sua nuova avventura. Come raccontato dal Corriere dello Sport, soltanto tre compagni hanno inviato un messaggio a Zaniolo prima dell'uscita dalla chat di squadra: si tratta di Smalling, Abraham e Spinazzola.