Entra Afena-Gyan, e non Zaniolo. Al minuto 74 di Genoa-Roma la maggior parte delle persone si è chiesta: “Perchè?”. Poi arriva la doppietta di Felix e si capisce perché Mourinho è un allenatore con 25 trofei in bacheca. Ma la mossa vincente dello Special One non può nascondere un fatto:e dopo l’altra panchina contro il Venezia. E soprattutto al termine di una settimana in cui si era vociferato di un diverbio con Mourinho.cancella voci di una frattura, e lo ha rimarcato lo stesso portoghese al termine del match: “Mi è piaciuta la sua esultanza col gruppo. In questo modulo (il 3-4-1-2), lui può giocare nei due d’attacco, ma ha bisogno di più spazio. Il Genoa questo spazio non lo ha concesso e Felix è bravo ad attaccare in verticale.Promessa di ritorno in campo e magari aspettativa di reazione come avvenuto con Mkhitaryan.Mourinho sa quanto è importante Zaniolo e lo ha coccolato per tutto l’inizio stagione. Però ora vuole risposte sul campo, e possibilmente meno voci fuori. Da tempo infatti si parla del rinnovo. Ma la Roma vuole aspettare mentre qualche club ricomincia a farsi vivo col suo entourage. Soprattutto in Inghilterra, vedi Tottenham.Forse si aspettava di poter tornare al top dopo il terribile doppio infortunio, ma serve tempo. E pazienza. Quella che a volte manca ai ragazzi della sua età. Non a caso ieri Mourinho elogiando Felix lo ha fatto presente:lui invece vuole imparare e ha un’evoluzione fantastica”.