Ci vuole ancora tempo. Ieri Nicolò Zaniolo si è imbarcato su un volo privato per Innsbruck, dove è stato visitato dal professor Fink nella clinica Gelenkpunkt. Come riporta il Tempo L'esito del controllo con il luminare non è stato quello sperato dal calciatore: il recupero procede bene, ma per il rientro in gruppo potrebbe volerci addirittura un mese in più del previsto. Nel peggiore dei casi vorrebbe dire essere a disposizione di Fonseca per l'ultima settimana di maggio, a campionato praticamente concluso. Un duro colpo per il morale del classe '99 che, tra aprile e maggio, sperava di avere una minima chance per convincere Mancini a portarlo all'Europeo.