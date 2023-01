No definitivo al Bournemouth e poche speranze ormai di incassare qualcosa. Nicolò Zaniolo, a meno di sorprese, dovrebbe restare alla Roma. O meglio, fuori dalla Roma. Perchè i Friedkin hanno annunciato al giocatore che resterà fuori dal progetto tecnico. Nelle ultime 24 ore di mercato l’ultima speranza, però, è legata al Leeds che ha sondato il terreno nel corso della trattativa per Llorente e in serata si è rifatta sentire.



L'OFFERTA - Il club inglese è intenzionato a offrire un prestito con diritto che diventa obbligo dopo tot presenze. La Roma però non fa sconti: obbligo assicurato o niente. Anche il Leeds lotta per la salvezza e Zaniolo continua a sperare (invano) in un rilancio del Milan. Il tempo stringe ma sia Vigorelli sia la Roma proveranno fino all’ultimo a convincere il calciatore che rischia di non giocare fino a giugno con ripercussioni anche sulla Nazionale e che da qualche ora si trova alla Spezia. La Roma potrebbe anche cedere Zaniolo senza reinvestire subito sul mercato tenendo l’eventuale entrata per l’estate.