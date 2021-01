Nicolò Zaniolo è positivo al Covid, come annunciato dallo stesso calciatore ieri pomeriggio su Instagram. Qualche ora dopo, però, il post era stato cancellato. Errore? No, perché Zaniolo è effettivamente positivo così come alcuni componenti della famiglia (la sorella Benedetta lo ha svelato sui social). Nicolò ha preferito eliminarlo perché non ha sintomi e attende un secondo test che confermi la positività sperando quindi in un tampone falso-positivo come accaduto per Mancini qualche settimana fa. La mossa, di cui era all'oscuro il suo entourage tecnico oltre che la stessa Roma, è stata concordata con il suo nuovo social media manager (lo stesso della Ghenea), che gli ha consigliato di rimuovere il post.