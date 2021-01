Sette giorni dopo Zaniolo ha rotto il silenzio social. Per lanciare la sfida alla Lazio in vista della gara di venerdì. Dopo il silenzio durato qualche giorno, Zaniolo ha deciso di riattivare il suo account Instagram postando alcune storie con alcune foto di derby passati e un messaggio chiaro per caricare l’ambiente e specialmente i tifosi romanisti: “Tutti uniti per una settimana da Roma. Daje!“. Il talento romanista aveva deciso di disattivare momentaneamente i suoi profili dopo la bufera mediatica successiva alla fine della relazione con e l’inizio della frequentazione con Madalina Ghenea.