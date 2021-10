La sfida di questo pomeriggio alle 15 al Gewiss Stadium varrà una bella fetta di Champions: l'Atalanta è solo a +1 dalla Lazio. Entrambe le formazioni si affideranno ai suoi goleador: Zapata finora in casa ha segnato solo due gol, entrambi nelle due sconfitte con Fiorentina e Milan, mentre le tre reti in trasferta hanno portato alle tre vittorie contro Salernitana, Empoli e Sampdoria.



Ciro Immobile invece ha già segnato 8 gol ed è in testa alla classifica marcatori, a un solo gol dal primato assoluto di Silvio Piola nella graduatoria dei migliori marcatori nella storia del club. Inoltre a Bergamo Immobile segnò, nell’agosto 2016, il primo dei suoi 158 gol con la maglia della Lazio.