Altro rinforzo in arrivo per il Cagliari dopo il centrocampista romeno Razvan Marin dall'Ajax. Secondo la Gazzetta dello Sport, da Pescara è in arrivo il terzino destro di scuola Inter classe 1999 Gabriele Zappa: operazione da 3,5 milioni di euro. Agli abruzzesi andrà in prestito l'attaccante colombiano Damir Ceter, nella passata stagione al Chievo.



Intanto continua a tenere banco la questione Nainggolan: il Cagliari punta a un altro prestito, l'Inter vuole monetizzare e, considerato che Radja ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri e ha dimostrato in questo campionato di essere ancora un calciatore di alto livello, non può essere regalato. Come ha spiegato il dirigente Piero Ausilio, Nainggolan andrà in ritiro con l’Inter e verrà valutato: si sicuro c’è la stima di Antonio Conte.



Inoltre il Cagliari lavora sul fronte cessioni: Birsa è diretto al Sion, Bradaric ancora in Spagna. Ceppitelli, che non è stato portato ad Aritzo dopo la positività al Covid, piace a Fiorentina e Genoa. Pure Cerri è in uscita, invece Farias, che dovrebbe aggregarsi alla squadra domani, verrà prima visto da Di Francesco: sul brasiliano c’è lo Spezia.