L'Atalanta cerca un esterno mancino in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i nomi nel mirino c'è Bakhtiyor Zaynutdinov, 24enne jolly del Cska Mosca e del Kazakistan. Con 4 milioni lo si potrebbe portare in Italia, ma ovviamente il suo arrivo resta legato all’uscita di almeno uno dei 4 esterni attualmente in rosa e dalle eventuali offerte. Tra Hateboer, Maehle, Soppy e Zappacosta, il più vendibile potrebbe essere l’olandese, soprattutto se sfruttasse al meglio la vetrina mondiale.