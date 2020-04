La prossima estate, quando la sessione di calciomercato inizierà, Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino. Il centravanti infatti, che in queste due stagioni all'ombra della Mole non è mai riuscito a imporsi, sarà messo sul mercato: non a caso il direttore sportivo Massimo Bava si è già messo alla ricerca del suo sostituto.



Il ds del Torino è alla ricerca di un attaccante che all'occorrenza possa sostituire Andrea Belotti (l'obiettivo di Urbano Cairo è quello di tenere l'attaccante) ma anche che possa giocare al suo fianco.