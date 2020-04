Tra coloro che con ogni probabilità lasceranno il Torino la prossima estate c'è anche Simone Zaza. L'esperienza in granata dell'attaccante di Policoro non è stata finora positivo, tanto che il giocatore è sempre stato considerato la riserva di Andrea Belotti più che un titolare.



Con l'Europeo che si giocherà fra un anno, Zaza la prossima estate potrebbe lasciare dunque il Torino per tornare protagonista con un'altra squadra e convincere così Roberto Mancini a puntare su di lui per la competizione internazionale. La voglia di Nazionale di Zaza è tanta.