E' uno'a tutto campo' quello intervenuto a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'.. Ha ragione? "No. Totti rimane sempre il simbolo della Roma - la risposta di Zeman, riportata dall'Ansa -. Si è visto anche domenica scorsa, quando c'era qualche coro contro e molti pro". Quelli contro erano tutti dedicati a Luciano Spalletti. "Io non li avrei fatti anche se preferisco sicuramente Totti, con cui avevo rapporti diversi". "Comunque Totti sarà ricordato, io sto dalla sua parte .- dice ancora il boemo -"., 'nemica' storica di Zeman: come valuta i bianconeri in questa stagione? "La Juve non si capisce come possa andare, vince ma non convince". Ma Allegri gioca troppo in difesa? "La Juve è da sempre basata sulla difesa e continua ad esserlo"."Bene, sono contento". Può vincere lo scudetto? "Sta meritando tanto"., il boemo dice che "le vedo come sempre: hanno momenti positivi e negativi e non si capisce il perché". Meglio Mourinho o Sarri? "Bravi entrambi, ma sono al primo anno nelle rispettive società".- le parole a Rai Radio1 di Zeman - nel senso che fa capire meglio ai giocatori cosa devono fare. Ora penso che siano i giocatori che decidono un po' di più, dopo lo scudetto credono di poter fare loro"."Una volta ci ho giocato a golf, e a quei tempi ero più forte io". Ma l'attuale tecnico del Foggia in passato aveva mostrato simpatia nei confronti dei. "Il Movimento è partito con le idee giuste e poi per necessità sono cambiati". Alle Comunali di Roma ha votato di nuovo Cinque Stelle? "Sempre, perché non ha fatto debiti". E al secondo turno? "Non ho votato". Mapotrebbe fare il Presidente della Repubblica? "No, è troppo anziano".