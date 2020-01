Le carte sul campionato di Serie A, a due giornate dal giro di boa, ma anche pareri sparsi sull'attualità delle più importanti squadre italiane. Di questo ha parlato Zdenek Zeman nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport: "Per me la Juve bianconeri vincerà lo scudetto a meno che non accadano incidenti di percorso straordinari. Ha una qualità in organico inarrivabile, basta leggere i nomi dei titolari e quelli delle cosiddette riserve. Sarri? Non è semplice e lo comprendo. Neanche al Chelsea è stato possibile riprodurre il modello-Napoli ma quella era una squadra diversa nella quale si fondeva la magia degli interpreti. E non si ritrovano calciatori così compatibili tra loro da esaltarsi tutti assieme. Il Napoli non va preso come esempio perché resta quasi unico nel suo genere".



Sulla sfida con l'Inter e la Champions: "L'Inter è ancora distante dalla Juve e comunque avrà bisogno di un periodo di tempo necessario per rimodularsi. Però intanto in Champions è uscita anche in un girone non semplice. Champions? Penso al Liverpool più di ogni altra squadra. E poi subito dopo Psg, che con Mbappe, Neymar, Icardi e quando c'è Cavani ti trasmette gioia e dà spettacolo vero. Poi c'è sempre il Barcellona. Per me stanno avanti queste tre e la Juve a livello internazionale mi pare ancora un pochino distante. E' anche vero che in un match di andata e ritorno possono subentrare fattori esterni, il calo di forma o infortuni e squalifiche. Ma è raro. Alla distanza si impongono i più bravi".



Sul ritorno in Italia di Ibrahimovic: "Sono curioso di vederlo. Il talento non si discute, ha un fisico imponente, ma viaggia sui 38 anni ed è un dettaglio che non si può ignorare. E poi i ritorni al Milan non hanno mai fatto bene, non credo a un grande rilancio, ma sono pronto a verificare il contrario".



Su Roma e Lazio: "Le guardo spesso e mi sto divertendo. La Lazio in particolare ha un centrocampo fantastico e Immobile e Correa che là davanti sono incisivi. Cinque uomini così ti appagano, ti fanno divertire. Il cambio di proprietà dei giallorossi? Speriamo che questa dia qualcosa in più di quella che l'ha preceduta".