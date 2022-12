Walter Zenga dedica un commovente pensiero a Gianluca Vialli, che sta lottando contro il tumore al pancreas e in questi giorni è ricoverato in un ospedale di Londra: "Forza Luca. Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale. Uniti sempre". L'ex portiere di Inter e Sampdoria con Vialli ha condiviso una lunga esperienza con la maglia dell'Italia, compreso il terzo posto ai Mondiali di Italia ’90.