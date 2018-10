Walter Zenga torna in panchina. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale allena per la prima volta in carriera in Serie B. Il Venezia lo ha scelto come nuovo tecnico al posto dell'esonerato Stefano Vecchi (ex Primavera dell'Inter), che in estate aveva sostituito Filippo Inzaghi, passato al Bologna. L'annuncio ufficiale è atteso già nella giornata di oggi.



La squadra lagunare del presidente statunitense Joe Tacopina è penultima in classifica con 4 punti raccolti nelle prime 6 giornate di campionato. Per Zenga si era vociferato anche di un possibile ritorno al Crotone, che invece ha preferito dare ancora fiducia a Giovanni Stroppa.