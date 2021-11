L'allenatore dello Zenit, Semak ha dichiarato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 4-2 con la Juventus in Champions League: "​Ha vinto la squadra più forte. La Juve è stata più veloce e più brava nei duelli uno contro uno, noi siamo stati passivi in difesa. Abbiamo lasciato agli avversari troppo palla e abbiamo concesso il rigore, si è vista la differenza tra i nostri giocatori e quelli della Juve soprattutto quando le squadre si sono allungate. L'andata era stata più equilibrata. La Juve è tornata sui suoi binari, giocando con intensità, rapidità. Ci hanno proprio surclassati".