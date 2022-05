I tifosi del Real non hanno preso bene il mancato arrivo di Kylian Mbappé a Madrid, con il giocatore che ha prolungato il suo contratto con il Psg dopo una lunga trattativa. Qualche tifoso, sugli spalti, non ha risparmiato sfottò all'asso francese: "Mbappé? Zero Champions League" si legge su una maglia del Psg esposta in tribuna.