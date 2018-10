Eppure, nel segreto della sua cronica lontananza dalle cose nerazzurre e dei suoi silenzi, probabilmente, si nascondeL’Inter da poche ore ha un nuovo presidente,. Il più giovane della storia nerazzurra che ha preso il posto dello stesso Thohir e, ancora per qualche tempo, se lo troverà nel salotto di casa comeQuasi un terzo della baracca con due esponenti indonesiani nel nuovo consiglio d’amministrazione. Questo coinquilino se sul campo non e’ stato in grado di conquistare l’ombra di un trofeo, dopo aver acquistato l’Inter nel novembre 2013, di certoL’indonesiano acquistò la società nerazzurra da, di fatto, sborsandoUn affare, si disse all’epoca, che però, in un periodo in cui i ricavi caratteristici (al netto del trading calciatori) lambivano un minimo preoccupante vicino ai 160 milioni, contro i 288 del bilancio approvato nelle scorse ore.. Suning ha investito risorse proprie per quasi mezzo miliardo nel club, anche a fondo perduto e ha voltato drasticamente pagina rispetto ai prestiti fruttiferi a tassi elevatissimi della gestione Thohir. I tifosi, che Mourinhanamente si potrebbe dire che “non sono pirla” questo aspetto l’hanno colto subito ed, infatti,Eppure quello che una volta veniva soprannominato il “tycoon” indonesiano, resta lì, immobile, sul ciglio del fiume nerazzurro, col suo 31,05% di quote in una società che ha decisamente voltato pagina. E’ vero, Thohir ha perso la presidenza e il suo posto in cda, ma in consiglio mantiene una presenza con suoi uomini giustificata dalla sua partecipazione., ma nulla si fa “aggratis”, figurarsi il “magnate” indonesiano che dopo 2 anni e mezzo dall’acquisto del pacchetto di maggioranza ha ceduto la sua quota ai cinesi portandosi a casa unaInsomma, la fotografia uscita dall’assemblea degli azionisti dell’Inter delle scorse ore vede al centro del quadro un nuovo giovanissimo presidente, amante delle belle macchine, “committed” alla causa nerazzurra e sempre vicino alla squadra, capace di comunicare in modo empatico (andatevi a vedere il video con il quale ha annunciato la presa del comando) e con ambizioni di lungo periodo. Per un club che ha aumentato i ricavi, ha rafforzato la rosa con innesti costosi e importanti (40 milioni iscritti a libro per Nainggolan, ma stupiscono i 31 investiti per il subito prestato Bastoni), anche se ha aumentato i debiti societari complessivi fino a 800 milioni, pur azzerando la sua esposizione bancaria.Senza deleghe, senza cariche, senza più viaggi lampo in Italia. Sbiadito nella memoria collettiva. E quindi che ci sta a fare? Moratti, con quella sua visione un po’ romantica e mecenatistica del calcio, uscì vendendo la sua quota con un’ultima plusvalenza di 12 milioni di euro. Dopo aver pompato nelle casse nerazzurre oltre un miliardo di euro a titolo personale in quasi un ventennio, una giusta anche se minima soddisfazione finanziaria. Del resto aveva deciso e comunicato che avrebbe lasciato spazio a una nuova società e fu di parola.. Dopo essersi messo in tasca un guadagno netto di una trentina di milioni di euro in poco più di due anni si è eclissato. L’impressione è che aspetti l’offerta giusta per sorridere di nuovo. Ai prezzi dell’ultima cessione del 2016 la sua quota residua varrebbe poco più di 40 milioni di euro e sarebbe già una ulteriore ottima plusvalenza.. L’Inter aumenta i ricavi, il fatturato, da anni ha la media tifosi più alta nelle partite in casa e anche in Asia inizia ad ottenere sponsorizzazioni milionarie, come indicato nell’ultimo bilancio:Perché dovrebbe quindi liquidare la sua posizione in un momento in cui i proprietari cinesi stanno facendo crescere il valore del club e lui non deve nemmeno scomodarsi? E’ riuscito ad assicurarsi un guadagno netto dopo quasi un triennio di sua gestione avara di risultati sportivi e di bilancio, perché salutare proprio adesso?. Un ragazzo abituato ad andare di fretta, ma che con l’indonesiano dovrà trovare la calma e il sangue freddo per trattare. A cifre certamente superiori rispetto ai valori attuali di bilancio.