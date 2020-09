. Marotta, infatti, si è limitato a svolgere i suoi obblighi contrattuali nei pre-partita senza sbilanciarsi su nessun tema: qualche sorriso, qualche ammiccamento e qualche smorfia infastidita nel rispondere alle scomode domande sugli sfoghi di Conte. Il campo ha parlato, con un secondo posto che non arrivava dal 2011 e con una finale Europea che mancava da 10 anni esatti.La società, dicevamo, non ha parlato: lo ha fatto il campo e lo ha fatto Conte, creando un putiferio che il presidente nerazzurro Zhang ha sapientemente calmato e, speriamo, risolto definitivamente.. Nella bella intervista al Corriere della Sera, Zhang ha chiarito alcuni concetti base della sua avventura interista e ha fatto capire quale sarà la strada che la società nerazzurra intraprenderà per cercare di tornare ai vertici del calcio mondiale., si deve procedere passo dopo passo stando anche alle regole imposte dall’alto. Sì, perché in Cina possono decidere di bloccare gli investimenti all’estero, inutili per i profitti dello stato, mentre l’Uefa è sempre attenta ai bilanci delle società (a meno che tu non sia il Manchester City che tutto può) e impone paletti che è rischioso tornare a sorpassare.Ecco che se vuoi Vidal a 6 milioni l’anno devi liberarti di uno o più ingaggi che ti permettano di inserire quello del cileno. Insomma, Zhang vuole vincere, si vede e si è capito, ma costruendo e senza sforzi economici senza senso e difficilmente "recuperabili". Pur dispiacendomi di non poter vedere a stretto giro il colpo alla Mbappè di turno, credo cha la filosofia “cinese” sia assolutamente da apprezzare e decisamente giusta. Il non riuscire a piazzare giocatori con ingaggi pesanti in esubero sta diventando un "must" per tutte le società di un certo livello e annullare questa brutta abitudine deve giustamente essere una priorità. Ad oggi l’Inter non può spendere perché deve prima piazzare Joao Mario, Asamoah, Vecino, Perisic, Candreva, Dalbert e Ranocchia. Non è cosa buona, questo smorza gli entusiasmi non la filosofia di Suning che io, ad oggi e guardano il risultati, mi tengo ben stretta. Sono con Zhang, il lavoro svolto fino a qui parla chiaro per lui e Suning.