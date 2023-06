"Un giusto mixAbbiamo un forte legame con la storia e le radici nerazzurre, ma sempre con uno sguardo sempre proiettato nel futuro". Alla vigilia della finalissima di Champions League,ha voluto riassumere così la sua filosofia in seno al club 19 volte Campione d'Italia. Intervistato dalla Gazzetta, il presidente dell'Inter ha trattato vari temi, compreso il rifinanziamento del prestito col fondo: "È un fondo importante gestito da persone molto professionali."Finchè ci sarò io,Non so ancora dire quale sarà scelta. Vogliamo un brand adatto all’Inter e stabile"."È lo stesso problema dei diritti tv. C’è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita.Una permanenza a San Siro da soli? No la nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan"."E’ un rischio che corroSì, a volte accade che la passione travolga la parte razionale, quando si fanno acquisti o si decide di non cedere.... Il dialogo con i miei dirigenti è fondamentale per cercare quel famoso equilibrio tra razionalità e passione"."La Superlega non aveva il giusto format però era un tentativo di innovare e cambiare. Utile soprattutto per i club italiani che erano indietro rispetto agli altri. Ma non volevamo entrare in conflitto con l’Uefa."Ho pensato tantissime volte nella mia testa come sarebbe stato vincere una Champions. Ma anche solo sognare di vincerla sembrava impossibile... Ora che siamo in finale però tutti noi nel club abbiamo una incredibile voglia di provarci.nell’attesa di giocare questa partita. Noi ci crediamo"."Skriniar è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti.Ma a questa domanda risponderò dopo la finale… Prima della partita col City non trovo giusto parlare dei singoli.tutti concentrati sulla sfida di domani"."Si, ho sorriso pensando 'è pazzo'. E invece aveva ragione. Se resta? Niente domande sui singoli, la prego"."Se Conte è stato il più 'difficile',Lui ha grandissime capacità di gestione e infonde una incredibile tranquillità. Quando lo vedo prima delle gare, sono più teso io di lui.Ed è l’uomo della finale di Champions.Io credo siano domande sbagliate. Ogni club ha una storia differente, il lavoro di un tecnico dipende dalla fase che la società sta vivendo, dai giocatori a disposizione, da molte cose. Il calcio non è una scienza esatta".Intanto c’è da dire che i contestatori erano davvero un gruppo molto esiguo, e poi che il calcio come la vita presenta degli up and down: ci sono fasi di problemi e fasi di gioia. Fa parte del gioco.spesso si è soli, e va accettato"."Rispetto profondamente il City, una squadra magnifica.In questi anni, più è stata alta l’asticella del nostro avversario e meglio ci siamo comportati. L’Inter rende con le squadre forti, è contro quelle meno competitive che ogni tanto abbiamo perso punti"."É stato difficile tenere alta la concentrazione in tutte le competizioni.. Ma dobbiamo giocarci una finale, pensiamo solo a questo ora"."Mi hanno tutti insegnato qualcosa. Pioli è stato il primo allenatore con cui ho lavorato in vita mia. Volevo avere un tecnico italiano che conoscesse perfettamente il campionato:perché ha tracciato un solco fatto di gioco, lavoro e risultati, riportando l’Inter in Champions League: un obiettivo fondamentale in quel momento. Con lui abbiamo avuto una delle migliori difese ed ho capito l’importanza di un grande reparto arretrato se si vuol vincere. Sa cosa mi disse una volta Moratti?"."Caro Steven ho fatto tanti errori durante la mia presidenza, focalizzandomi solo sui grandi bomber, ma quando ho iniziato a comprare i grandi difensori, allora ho cominciato a vincere. E mi citò Samuel... È una lezione importante che ho appreso da lui"."Da quando acquistammo l’InterÈ un tecnico duro, di forte personalità, credo di non averlo mai visto felice, appagato o sorridere. Dopo una vittoria pensava subito alla successiva, senza mai un momento di relax o di soddisfazione. Ma è così che