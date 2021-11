La panchina delresta una delle più ambite d'Europa, ma da qualche settimanatra l'argentino e una dirigenza abituata a lasciare carta bianca al proprio tecnico soltanto sulle decisioni di campo. Il ruolo di manager all'inglese al Tottenham non è un modello replicabile con la proprietà qatariota alle spalle e la lontananza dalla famiglia - rimasta a Londra - sono tra i fattori che lo stanno inducendo ad- Non ci sono stati ancora contatti ufficiali, maIl feeling tra le parti, in particolare col ds Leonardo, non è mai scattato ein caso di separazione anticipata dal suo attuale allenatore, rispetto al contratto che scade nel giugno 2023., tuttora in attesa di una chiamata che possa interrompere il suo periodo di sosta dopo la conclusione dell'esperienza al Real Madrid. Per la proprietà del Paris Saint-Germain Zizou è considerato l'uomo ideale per subentrare in corsa e provare a condurre un gruppo ricco di talento e pieno di individualità verso la conquista dell'ambita Champions League.- Se di fronte ai tentativi - ripetuti negli ultimi tempi - del Manchester United l'allenatore francese ha sempre manifestato perplessità di fondo in merito alle difficoltà in seno alla società inglese e ad una scelta di vita che coinvolgerebbe anche la famiglia e l'influente moglie Veronique,Le prossime ore rischiano di essere febbrili sull'asse Inghilterra-Francia:per correggere anni e anni di discusse e discutibili strategie di mercato e provare a valorizzare investimenti per centinaia di milioni di euro.. Il via libera sarebbe automatico nel momento in cui la società francese convincesse Zidane a sedersi in panchina da subito.