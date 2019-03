Guardiola smentisce

Zidane torna al Real

Ecco il nome del nuovo allenatore Juve!





(thx: @Cusacucusa) pic.twitter.com/DDR5MxDMfj — SandroSca (@SandroSca) 11 marzo 2019

- rivoluzione in casa Juve

- tifosi in delirio

- i senatori approvano

- nuovi schemi offensivi

- nuovo ruolo per il bomber#TranfolantiMania pic.twitter.com/YDsOIma4jk — SandroSca (@SandroSca) 11 marzo 2019

"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Studio sport. Edizione straordinaria. Di quelle che interrompono la quotidianità.: ​"Ormai è ufficiale, nella prossima stagione sulla panchina della Juventus siederà un nuovo tecnico. Il suo nome, che circolava già da tempo, è quello di". Eccolo, il nome nuovo del calcio italiano.. - Sì, si scherza. E lo si fa citando uno degli sketch più belli dellae del loro, che poi era anche un po' nostro. L'annuncio di, il servizio di Alberto, le interviste a Roberto, AngeloGianlucae Antonio. Il Divin Codino, perfino lui, in un calcio più leggero e poetico, era stato allo scherzo: ". Porterà degli schemi importanti soprattutto per l'attacco". Era la stagione 1993/94, con la Juventus della triade che doveva decidere a chi affidare l'ereditàIl massaggiatore della: all'anagrafe Valerio, baffetto e cappellino di lana, era seduto al fianco delsulla panchina bianconera e aveva anche uno studio ortopedico tutto suo, con una ventina di dipendenti.Ospite di Gianduia, con il quale c'era un rapporto di amore e odio, Remino/Tranfolanti si prestava alle burle della trasmissione Mediaset. Del resto, lo diceva anche lui: "Io so di essere buffo, per questo non mi sono mai arrabbiato quando l' Italia rideva di me, del mio modo di correre, del mio aspetto. Perché io sono davvero Tranfolanti". Notato per la prima volta in un, dove osserva immobileche sposta delle borracce, Tranfolanti era diventato l'idolo delle folle e dei bambini, con Teo, star dello show, che ne raccontava le imprese. E da Il Trap si è passato in un attimo a Il Tranf. Con Trapattoni che non prese benissimo le incursioni televisive di Remino/Tranfolanti...E quindi eccolo lì, per un breve, e scherzoso, periodo, seduto idealmente sulla panchina della Juventus. E dopo il simpatico "interregno", arrivò Marcello, che vinse ladue anni dopo. Quella stessa Champions che la Vecchia Signora brama, sogna, insegue. E chissà, se perdovesse andare male con l'... Del resto lo dice anche il giovane Piccinini: "​E come vedete si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa juventina,. Termina qui l'edizione speciale di Studio Sport, la linea può tornare a Mai Dire Gol". Chi cambia canale è un Burfaldino!@AngeTaglieri88