Zinedine Zidane, messaggio d'amore alla Juve e ai suoi tifosi. L'ex numero 21 bianconero ed allenatore del Real Madrid, ha parlato in un breve messaggio lanciato su Facebook e indirizzato in principio agli "amici di Z5", uno dei centri di calcio a cinque creato da Zidane. Il messaggio, infatti, è per loro e la panchina bianconera sembra non c'entrare: “Un saluto da Madrid speriamo un giorno di vederci presto a Torino e passare del tempo insieme. Forza Juve”. Parole che hanno comunque smosso l'entusiasmo bianconero.