L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato alla tv del club per fare il punto sul ritorno in campo della formazione madrilena: "Questa settimana è stata molto buona, perché possiamo lavorare a piccoli gruppi, fare qualcosa di più anche tatticamente, fisicamente e tecnicamente... Vedo la squadra meglio questa settimana e la prossima andrà ancora meglio. Certo è meglio giocare e speriamo di farlo ancora. Ci mancano 11 partite e ci prepareremo bene per finire la stagione nel miglior modo possibile. Alla fine l'importante è dare tutto per vincere qualcosa. Questo è il Dna del nostro club, che cerca di vincere sempre qualcosa".