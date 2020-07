Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Getafe, eurorivale dell'Inter in Europa League, l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha usato parole sibilline sul futuro di Achraf Hakimi, nuovo acquisto proprio dei nerazzurri.



Zidane non ha infatti confermato la chiusura: "Achraf è uno dei nostri giocatori e tutto può succedere. C'è la parte economica e la parte sportiva e sappiamo come funziona. Ora non è il momento di parlarne anche se qualcosa può essere annunciato in tempi brevi".