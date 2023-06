Intervistato da TeleFoot, Zinedine Zidane, ex tecnico del Real Madrid, ha parlato del futuro della sua carriera: "Spero di tornare ad allenare presto. Mi manca quella adrenalina, ho bisogno di farlo. Mi manca da due anni, ma arriverà. Quando ami il calcio, non puoi farne a meno. La passione rimane quella. Ci sono momenti in cui uno più rilassato. Anche io ne ho bisogno".