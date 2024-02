Zielinski all'Inter, il padre conferma: 'Lascia il Napoli e giocherà ancora in Italia'

Piotr Zielinski giocherà ancora in Italia, ma non nel Napoli. La conferma è arrivata dal papà del centrocampista polacco riportate da Polska Agencja Prasowa: “Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla. Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa”.



CONTRATTO CON L'INTER - Nei prossimi giorni Zielinski verrà annunciato dall'Inter, con cui trovato l'accordo fino al 2028 con ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione. Sarà uno dei colpi a parametro zero, l'altro è Mehdi Taremi del Porto.