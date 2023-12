Il contratto proprio non sembra poter trovare un punto di svolta in ottica rinnovo. E le recenti esclusioni lo allontanano anche di più da Napoli. Così Piotr Zielinski appare qualcosa di simile al parametro zero più ambito per la prossima stagione. Con un bel derby d'Italia che si profila per lui: da una parte l'Inter, dall'altra la Juve di Cristiano Giuntoli.