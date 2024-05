Zilliacus: "Resto interessato all'Inter. Risolvo la questione a Singapore e presento il mio piano"

I prossimi si preannunciano giorni importanti dal punto di vista societario in casa Inter. Entro martedì Zhang deve restituire il denaro ricevuto in prestito a Oaktree che, in caso contrario, è pronto ad escutere il pegno e diventare proprietario del club. E poi, che succederà? Il fondo statunitense potrebbe decidere di tenersi il club oppure iniziare la ricerca di un nuovo compratore.



E del futuro del club è tornato a parlare l'uomo d'affari finlandese Thomas Zilliacus, il quale ha reso noto alla redazione de L'Interista quanto segue in merito alla sua personale situazione (ed a quanto emerso sui problemi sorti a Singapore) e alla possibilità di rifarsi sotto, nel caso si riaprisse la possibilità di entrare in società: "Resto interessato. L'equivoco di Singapore si sta risolvendo, ora posso concentrarmi di nuovo su altre questioni, compresa l'Inter. Ho seguito con interesse i recenti sviluppi. I club hanno bisogno di continuità e stabilità per avere successo ai massimi livelli. Delle 4 squadre arrivate alle semifinali della Champions League, 3 sono di proprietà dei tifosi. I miliardari che vanno e vengono come proprietari non danno stabilità pianificazione a lungo termine necessarie. Sto quindi lavorando a un nuovo piano che coinvolga i tifosi dell’Inter in modo significativo e a lungo termine come co-proprietari del club, senza che i tifosi debbano fare grandi investimenti. Presenterò presto il piano che credo sarà ben accolto sia dai tifosi che dai giocatori".