Una proposta di matrimonio particolare è andata in scena nei giorni scorsi a Kiev all'interno dello stadio Olimpico. A farla è stato l'attaccante ucraino del Manchester City Oleksandar Zinchenko che ha chiesto la mando della sua bellissima fidanzata Vlada Sedan.







L'attaccante della nazionale ucraina ha fatto recapitare al centro del campo tre mazzi giganti di rose rosse e bianche e si è inginocchiato chiedendo a Vlada di diventare sua moglie. Il sì è stato immediato e documentato via social e sulle tv nazionali. Sì perché Vlada di mestiere fa la giornalista ed è stata ribattezzata "la Diletta Leotta d'Ucraina" con Zinchenko che già in passato si era lasciato andare con lei a gesti d'affetto in diretta tv.



E ora i due convoleranno a nozze. Ecco lo scatto della richiesta e altri più piccanti della bellissima Vlada nella nostra gallery.