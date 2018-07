Mauro Zironelli è in questo momento il favorito numero uno per la panchina della Juventus B, che entro il 27 luglio presenterà la sua domanda di iscrizione al campionato di Serie C andando a riempire uno dei sette posti liberi nell'organico della terza serie. Zironelli, dopo due ottime stagioni alla guida del Mestre tra Serie D e Lega Pro, aveva accettato la panchina del Bari che poi però si è ritrovato escluso dalla Serie B. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per annunciare la nuova avventura in bianconero del tecnico si attende proprio lo svincolo d'ufficio dal contratto che aveva sottoscritto con il club pugliese. Il tutto si dovrebbe sbloccare entro la prossima settimana.