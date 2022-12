La versione per certi versi dimessa degli ultimi mesi al Chelsea è stata messa da parte, ora Ziyech è tornato a dipingere calcio come solo i giocatori di classe sanno fare. Indiscutibile guida tecnica di un Marocco che ha fatto la storia nel Mondiale in Qatar con la prima semifinale raggiunta da un formazione del continente africano, Hakim in campo non ha messo solamente i suoi proverbiali colpi di genio, gol o assist, ma anche un eccellente spirito di sacrificio al servizio della squadra. E ora la svolta sembra essere vicina, che sia al Chelsea o nel mercato di gennaio con una nuova sfida professionale.



LA POSIZIONE DEL MILAN - Tra i primissimi estimatori di Ziyech c’è sempre Massara: il direttore sportivo del Milan ha una sensibilità particolare verso un certo tipo di giocatori e voleva portare Hakim in Italia già negli anni passati. Ma oggi le possibilità di vedere il talento marocchino in rossonero a gennaio sono basse. La filosofia del Diavolo per il mercato invernale rimane sempre la stessa, ovvero intervenire solo se strettamente necessario. E il Milan a destra si sente coperto con il ritorno in campo di Saelemaekers e Messias. La dirigenza rossonera, allo stato attuale, non può più esaudire quelle che sono le richieste d’ingaggio di Ziyech ed è questo uno dei motivi principali che hanno bloccato, di fatto, la trattativa. Massara resta attento sia alle giocate di Ziyech in campo che a quello che può accadere fuori da qui a giugno. Perché la speranza di concretizzare un lungo inseguimento resta immutata.