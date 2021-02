Dino Zoff, in un intervento alla Gazzetta dello sport, parla di Gianluigi Donnarumma: "Può arrivare molto lontano. Non ha una strada, ma un’autostrada. È giovanissimo e ha già maturato diversi campionati di Serie A. È nel solco della tradizione dei grandi portieri italiani. Ha dei numeri eccellenti. E soprattutto è già forte ma può migliorare ancora tantissimo. Se il Milan è lassù è perché ha una squadra compatta e un portiere che lascia passare davvero poco. Se Gigio è già fra i migliori in Europa? A me non piace far classifiche. Però speriamo a giugno di poter assistere all’Europeo e quello sarà il momento del confronto con i migliori. Lì dovrà tirar fuori il meglio".